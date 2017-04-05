2017年泰国茉莉香米难逃去年的低价命运

泰国中华日报4月5日报道 泰国粮食管理局官员在结束2017至2018年泰国全国粮食工作部署会议后表示，担心到年底茉莉香米上市时恐再遇去年的低价命运。据悉主管大米出口销售工作的商业部设定的全年大米产量目标是2642万吨，远低于该局2949万泰铢目标。

泰国粮食管理局局长阿喃5日在结束2017年至2018年度全国粮食工作部署会议后表示，2017年全国水稻产量目标将控制在2949万吨水平。每年4月宋干节过后也就是全国的水稻播种时节，主管大米出口销售工作的商业部希望将今年大米年产量控制在2642万吨的水平。

阿喃说，300万吨的差额将会对大米行情产生破坏性的影响。不排除到年末泰国大米集中上市时遭遇去年同样的价格行情，茉莉香米价格将难逃去年命运。因此，必须缩小双边在大米总产量目标上的分歧，否则受苦的还是稻农。辛苦一年到头来却买不到理想的价格。

据悉2017至2018年全国粮食工作部署安排如下，1、茉莉香米，预计总产量806万吨，而市场实际需要499万吨；2、府级香米，预计总产量和市场需求持平为139万吨；3、巴吞塔尼香米，预计总产量和市场需求持平为100万吨；4、贡米，预计总产量和市场需求持平为1220万吨；5、糯米，预计总产量和市场需求持平为672万吨；6、有机米（有色米），预计总产量和市场需求持平为12万吨。

就目前的工作部署看，除了茉莉香米外，其他米品基本能够实现供需平衡。因此，到年末茉莉香米上市时，供大于求的事实将会在价格上得到呈现。