泰国央行报告指出：民间借贷有其现实意义

泰国中华日报4月6日报道 泰国央行PIER经济研究所研究员于近期发布的一份研究报告表明，政府在解决系统外债务（或者叫民间借贷）问题上获许犯了一个大错。民间借贷在小群体间合理使用被证明是有效的，不仅不会增加贫困家庭债务风险，反而还能在一定程度上缓解她们短期财务的紧张状况。

泰国央行Puey Ungphakorn Institute For Economic Research（PIER）经济研究中心吉叻研究员于近期发表的一份针对泰国普通家庭债务状况研究报告指出，政府在解决民间借贷问题上也许犯了一个大错，或者说处理手法上过于单调，过度放大其不利的一面而忽略了有意义的一面。该报告结果表明，民间借贷在有限的小群体间合理使用是有效且有现实意义的。

他说，在处理系统外债务问题上应该辩证性的来看到，在看到其不利的一面时，也应该看到其可取的一面。简单的“一刀切”也许不是解决系统外债务问题的最佳途径，报告显示，引发贫苦家庭财务失衡来自多方面的原因，比如缺乏有效的财务管理知识，相比家庭支出波动来说收入波动性反而更大。一个小群体间通常会通过亲朋还有或是邻居暂借的方式解决当前的财务失衡，通常情况下都是只借足够维持生计，而非过度举债。

如果仅从这点上来看，以这样的方式发生的系统外债务是应该被接受和允许的，而不是一刀切并定性为违法。因此，政府在处理系统外债务问题是应该采取更具通融性的方案，在小群体和范围内适当放宽监管。