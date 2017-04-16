微信支付在泰国迅猛发展 交易数成6倍增长

泰国中华日报16日综合报道 微信支付自去年正式进入泰国后，仅一年时间就获得飞速发展。据大陆人民网报道，最新数据显示，中国游客在泰国的交易笔数，与去年同期相比增长6倍。

微信支付提供的跨境支付，让中国游客能在境外通过微信用人民币支付，商家收到外币，省去货币兑换、现金找零的麻烦，非常受游客、商家的欢迎。同时，微信支付在泰国的发展，给第三方服务商带来了更大的市场空间。微信支付延续国内的开放策略，只做基础的解决方案，将庞大的服务市场，留给更了解境外市场的第三方合作伙伴。这也使得许多原本从事单一旅游业务的公司迅速转型，充当起微信支付的商家接入商，并通过与微信支付的合作，实现了多方共赢。

人民网的报道还指出，微信支付在泰国获得迅速发展，得益于近年中国游客大量来泰旅游。报道援引泰国旅游局统计数据称，仅2016年上半年赴泰的中国游客就超过470万人次，同比去年增长约20%，为泰国创收2449亿泰铢（约合462亿元人民币），2016年12月到2017年春节期间中国游客赴泰同比增长3倍以上。

随着中国游客的到来，微信支付效果得到了泰国商家认可和主动推广并形成规模效应。目前在泰国，大到首都曼谷的连锁免税店，小到清迈、普吉岛的街边小贩都已大规模支持微信支付。2016年11月，泰国9000多家7-11便利店已全面接入微信支付，让无现金体验深入到泰国全境。

微信支付服务商菠萝PASS的海外支付业务总监耿直认为，即将到来的五一、暑假、十一等假期将是一年真正的高峰，届时微信支付的数据会进一步飙升。

报道说，泰国KingPower王权免税店是泰国最大的免税店，拥有曼谷、史万利、芭提雅、普吉4大市区店和5大机场店。其中曼谷市区店最受中国自由行游客欢迎，中国游客占比为80%。王权免税店市场部经理匡伟表示，越来越多中国顾客希望使用微信支付，自从去年接入了微信支付让中国顾客体验与国内一样方便的购物环境后，游客可以不用为换汇、汇率等问题烦恼，让中国顾客享受宾至如归的服务。同时王权免税店还开通了微信公众号、微信连WiFi，为顾客提供便利服务。“泰国很多商家已经意识到，要做中国人的生意，就要用中国人的方法。”