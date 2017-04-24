99年土地租期难获投资者关注

泰国中华日报4月24日报道 政府放宽土地租赁期限至99年吸引外国投资者的投资，看似简单实则困难。

虽然泰国政府希望通过修法延长商业和工业用地租赁期限至最长99年的方式来吸引外国投资者投资泰国，但从以往的经验和当下的全球各国的土地租赁期限政策看，泰国新土地商业租赁政策都难以收到与其的目标。

对于外国投资者来说，清晰、透简约的政策也许比看似简单实则复杂的政策要来的实际很多。泰国在政土地租赁政策执行层面上人还有很多需要改善的空间，特别是申请的官方流程和续租有关政策都还存在诸多模糊性。

泰国朱拉隆功大学建筑系高级讲师玛诺认为，泰国延长土地商业租赁期限在全世界范围来看并没有太大优势可言。99年租期并非泰国独有，英国最长租期为199年，澳大利亚也有99年。更何况泰国还不是真正意义上的99年，而是由一个50年加一个49年的组合型租期合约。

他认为，这样形势的租赁方式难以吸引外国投资者。因为一份较短且政策不清晰的土地租赁合约对于投资者来说就有了风险的担忧。

泰国船舶出口商公会主席诺蓬则认为，原有的商业土地租赁政策对于吸引外国投资者来说已经足够，30-50年的租期规定已经符合投资的要求。他认为，如果政府坚持推动最长99年的商业土地租赁期限，那应该为申请如此长租期的企业提出要求和规定，比如是对泰国未来发展具有重大意义的产业，如生物科技投资，或者是对泰有技术转让的投资项目等。

还有部分国内投资者认为，最长99年租期在执行过程中仍存在诸多的困难。除了官方的申请续租流程繁琐复杂外，政府在第一个50年租期到后是直接续租另一个49年租期合约呢，还是需要提交新的租赁申请。

从泰国推行50年商业土地租赁政策多年来的成效看，真正申请超长租期的企业非常少，截至目前位置EEC区域内仅有6家企业申请长期土地租赁合约，租期基本在40年以内。