出口提振政府实现全年经济增5%目标的信心

泰国中华日报4月25日报道 颂奇副总理强调，1季度出口同比增4.9%的结果进一步增强了政府实现全年经济增5%目标的信心，接下来继续推进政府2000亿投资计划落实速度，引导私营企业跟进投资。

泰国主管经济事务副总理颂奇在商业部释出1季度出口数据报告后就全年经济发展趋势给出了新的表述认为，出口强劲复苏将为政府实现全年经济增5%的目标提供强有力的支援。如果各方保持协同努力，政府非常有信心实现全年经济增长的目标。

他说，以美元结算的泰国3月份出口同比激增9.2%，得益于此泰国第1季度出口同比实现4.9%的增长。而这也为政府实现全年经济增5%的目标更进了一大步。尽管泰国出口仍面临来自全球各国诸多风险因素的影响，比如法国大选结果等，但相信随着美国、欧洲以及中国等多国国内经济展现出的良好发展势头政府有信心实现年度经济增长的目标。

与此同时，入境游方面也展现了良好的增长势头，过去的2-3个月都保持者持续的增长，照此估计，今年第一季度GDP表现将优于去年第四季度表现。

从目前各方面的趋势看，经济推动政策将会朝着好的方向发展。不管是扶持中小企业的政策，提振农民购买力以及增加收入方面。接下来政府将会继续推进总计2000亿泰铢投资计划的进度，借此引导私营企业跟进投资。