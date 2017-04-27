泰国政府鼓励商家开发老年人产品市场

泰国中华日报4月27日报道 泰国政府鼓励商家和发明家开发老年人产品市场以协助当局应对该国即将面临的人口老龄化问题。据悉泰国人口老龄化问题在亚太区仅次于日本和韩国位列第三位，预计到2030年泰国老年人人口基数将增至1950万。

泰国知识产权局局长塔莎蓬指出，由于出生率较低以及平均寿命延长等因素的影响，泰国正面临人口老龄化问题加剧的压力。为此，该局鼓励商家和发明家开发老年人产品市场，开发能够满足老年人需要和提高其生活品质的产品。

他说，如何应对人口老龄化问题、如何使老人年保持身心健康，成为政府急需解决的重要问题。根据联合国发布的全球人口老龄化报告，泰国人口老龄化问题在亚太区仅次于日本和韩国位列第三位，到2030年泰国老年人人口基数将增至1950万人。

老年人需求就是一个很大的市场，包括了财务服务、保健服务、医疗护理、养老环境以及消费娱乐等方面，因此对于商家和发明家来说应该把我商机，大胆发挥创意，实验，为老年人提供适销对路的“银发产品”和服务。

他说，人口老龄化所引发的人口结构性问题已经成为各国重点关注的问题之一。如果比提前做好应对准备和方案，将可能引发他们生活风险，从而触发新的社会问题。因此开发符合老年人的创新产品被认为是一项积极而有效的应对方法。

泰国本土发明家在过去几年内也否开发出了一些符合老年人的专属产品，比如助行器，智能手套，对于帮助伤残人员和老年人自理具有积极意义。联合国对人口老龄化社会的定义为，60岁以上老人占到全国公民总数的10%即认为该国步入了老龄化社会，而该比例提高至20%时则为真正意义上的老龄化社会。