央行寄望金融科技发展引领行业变革，降低成本是关键

泰国中华日报5月9日报道 泰国央行表示，希望支援金融科技初创企业发展的行动能够实现降低金融机构资费的目的。在去年10月推出金融科技监管沙盒后，除了一家活动申请审查外，还有4家正在申请阶段。

泰国央行行长助理诗丽拉提达小姐指出说，为了支援国内金融科技初创产业发展，去年10月，泰国央行推出了「金融科技监管沙盒」。在减少金融科技产品在推向市场时可能出现的严重事故外，也是为企业创造具有弹性监管的实验缓解。

但截至目前为止，获得央行金融科技沙盒测试授权的金融初创企业仅有KBTG公司1家，此外还有4家处在央行审批阶段的公司。他们涉及的技术领域分别是，1、以QR Code支付技术为主的初创公司。2、生物识别技术为主的初创公司，主要包括指纹识别、脸部识别、声音虹膜和虹膜识别等。3、分布式数据库存储技术为主的初创公司。4、机器学习技术为主的初创公司。

她说，目前央行受理申请的金融科技公司共有25家，除了个别为独立的初创公司外，其余都有银行等金融机构参股。总之，所有向央行申请沙盒测试的金融科技公司开发的产品必须具有广阔的使用运用前景，同时还必须符合合法。

据悉，央行审批金融科技初创公司的沙盒测试申请需时30-45天，通过之后到发放牌照预计需要3-6个月时间。