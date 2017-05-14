官员推介泰国10大“紧缺”岗位 回应失业率上升

泰国中华日报5月14日报道 官员推介泰国10大“人才紧缺”岗位，同时提醒年轻人，找工作不要太挑，有工作做就是最幸福的事。

泰国劳工部就业厅厅长哇拉农在4月份全国失业率通报会上透露称，4月份全国申请失业人口总数为67685人，而截止4月底报到的失业人口总数为18万5779人。他认为，就当前就业市场的供需情况看，不管是失业者，还是在找工作的年轻人，只要在找工作时不要太挑，基本都能找到。

他奉劝，在找工作是态度一定要积极，有工作做就是最幸福的事情。俗话说“勤奋孕育富有，怠惰制造贫穷”，每个人都努力做好本职工作，自然就会和贫穷越行越远。

为了增加就业岗位和机会，就业厅准备了62790个岗位满足年轻人或是失业正在寻找新岗位的人。其中前10大“人才紧缺”岗位如下，

1、配件组装工岗位，需求15668个；2、制造业工人岗位，需求9040个；3、文职工作岗位，需求5533个；4、销售员或者产品推销员岗位，需求2651个；5、客服工作岗位，需求1527个；6、行销工作岗位，需求1375个；7、驾驶员岗位，需求1359个；8、仓储管理员岗位，需求1108个；9、会计工作岗位，需求711个；10、产品质检工作（QC）岗位，需求702个。

他说，从用人市场需求看多个职业岗位仍存在人才紧缺的情况，因此，如果找工作不挑剔，失业率状况应该会有所改善，至少就业需求基本能够得到满足。特别是刚毕业的大学生，应该积极适应就业市场变化和需求，调整心态，有工作有收入总比失业无薪的日子好。