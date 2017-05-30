“2017年泰国大米会议”上传递出了泰米将迎出口利好

泰国中华日报5月30日报道 曼谷时间，5月29日举办的“2017年泰国大米会议”上传递出了一个让当局感到高兴的讯息—泰米将越来越吃香。除了政府决策正确外，全球大米需求持续增长也是一个重要因素之一。

曼谷时间，5月29日，泰国大米会议即Thailand Rice Convention 2017正式拉开序幕。此次大会吸引了全球主要大米生产国和贸易国，与会各方一致认为，泰国政府在处理大米政策上做出了正确的判断，这将为泰米未来出口稳定增长创造了条件。此外，全球主要食用大米的国家仍将会加大大米进口以满足日益增长的大米需求。

泰国大米出口将迎来利好消息。随着全球大米供给过剩逐渐缓和并迈入吃紧之际，以及主食大米国家的国民对大米需求的不断提升，还有就是越南大米库存量的不断减少将推动全球大米新一轮的涨势。而中国、非洲和菲律宾等国家对大米进口仍有非常高的需求。

尽管目前越米相比泰米每吨低了70-80美元，但随着国内库存大米总量的逐渐减少，预计未来3个月内泰越米价差额将有望缩小至每吨50-60美元。与此同时，泰国国内库存大米也已经降到了预期可控的范围。可以说，全球大米市场将迎来卖方拥有更多议价权的时代。

对于泰米来说，将迎来从传统安全农业向创新农业转变的挑战。大米需求不断增长的同时却面临大米产量增长