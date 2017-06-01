泰4月份MPI同比下滑1.7%，位于100.07

泰国中华日报6月1日报道 泰国官方1日释出的4月份工业生产指数（MPI）显示位于100.07，这也创下了该指数2年新低，与此同时，53.62的产能表现也是2年最低。

泰国产业经济办公室主任诗里卢于1日释出的4月份工业生产指数（MPI）显示位于100.07，同比下滑1.7%。他说，这是该指数2年来创下的新低外，其制造业产能表现也创下了2年的最低水平，为53.62。

他认为，两项指标出现下滑和4月份假期过多有一定联系，此外汽车出口产业因订单量减少也出现了降低产能的情况。之前出口形势较好的中东市场也出现了放缓的问题。

但不管怎样，综合前4个月的工业生产指数看，同比仅下滑了0.1%，位于111.94。在此，该办仍将维持全年预期目标，即同比扩张0.5-1.5%，而工业GDP增福目标为同比扩张1-2%。

他解释称，该办编制的工业生产指数重心偏向于汽车制造业，因此汽车工业产能的波动对该指数的影响也会非常明显。如果汽车产业总体表现低迷，该指数表现也会相应的下滑。

此外，为了更好的展现泰国各产业在经济表现中的作用，该办已经将汽车产业指标侧重比例下调到了今年的12%，饮品产业占比则降至7%，金属制品产业降至17%。但从目前情况看相信工业生产指数将会在第三季度出现复苏。