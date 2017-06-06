泰前5个月申请设厂和扩建厂房许可证同比下滑

泰国中华日报6月6日报道 官方6日释出的数据显示，泰国前5个月申请设厂和扩建厂房许可证（Ror.Ngor.4）较去年同期相比，除了雇用工人人数上升外，申请数量和投资额双双出现了下滑。

泰国工业工厂厅厅长盟坤在释出会上说，截至今年前5个月递交Ror.Ngor.4申请的工厂共有1975家，雇佣工人82610人，合计投资额1672.83亿泰铢。如果和去年同期相比，除了雇佣工人人数比去年的72646人略高外，申请数量（去年同期为1982家）和投资额（去年同期为1892.06亿泰铢）略微下滑。

他说，今年食品产业良好的增长势头也推高了该产业对新工人的招聘需要，今年新增了约10000多个工人岗位。这与今年前5个月食品出口快速复苏有直接关系。就总体情况看，除了汽车及配件制造业以及农产品加工行业投资额下滑外，其他各行业投资表现都出现了不同程度的增长。

截至今年前5个月申请设厂和扩建厂房最多的5大产业分别是，食品加工行业共284家，投资额237.68亿泰铢。金属加工企业186家，投资额734.27亿泰铢；塑料行业186家，投资额89.05亿泰铢。轮胎加工行业及其交通出行维修行业，153家，投资额142.09亿泰铢。非金属加工企业153家，投资额51.35亿泰铢。

他说，泰国食品加工产业在资源上拥有一定优势，尽管泰国食品拥有多样性的特点，但食品出口占比总体仍比较低，仅占GDP的6-7%之间。因此泰国必须加快食品出口行业发展，开放具有创意性的新产品以迎合市场的需要，迎合政府4.0发展需要。