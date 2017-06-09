泰国在实现“民族汽车梦”方面取得了关键性进展

泰国中华日报6月9日报道 泰国在实现民族汽车品牌零的突破方面迈出了关键的一步，在实现梦想方面也取得了关键性的进展。以泰国石油集团为首的“国家队”财团周五正式向公众展出了首台泰国本土制造的100%纯电动的巴士。尽管外形上与中国道路上跑的小中巴车非常相似，但官方坚称拥有核心技术知识产权。

作为东南亚最大的传统动力汽车制造出口国、同时也是日系汽车最重要的海外生产基地之一的泰国还没有一个属于自己的民族汽车品牌。但错失了在传统动力汽车建立民族品牌的遭遇并未让他们失去创造历史的信心和期望。新能源汽车产业将是他们找回创建民族汽车提供了良机和可能。

以泰国市值最大的能源集团为首的泰国石油及其关联公司周五在能源综合体大楼正式向公众展出了首台泰国人拥有自主知识产权、且全部在国内完成组装成型的电动巴士。该电动车100%纯电动驱动，共设有20个座位和20个站位，满载上限为40人，搭载了一个蓄电量35.3KWH的电池，最高时速为80公里。

虽然该车还只是内部测试车型，不管是在行驶距离、还是外形设计等方面还需要更大的提升，但至少能够得到当局的肯定和欢心。巴育总理是该国最忠实的纯电动巴士推广簇拥者，曾多次在公开场合表达了愿望。官方发布的信息看，首批推出了普通版和特别版2个版本，快速充电仅需20分钟即可充满，常规充电需时2小时，单次充电行驶距离，普通版为30公里，而特别版则在60-100公里。

但从官方释出的照片看，该电动车外形设计和中国道路上行驶的中巴车非常相似，而该车的名称为EV BUS。