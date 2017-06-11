泰国鲜鸡蛋成功打入韩国市场

泰国中华日报6月11日报道 泰国畜牧厅信息来源称，韩国正计划从泰国进口鲜鸡蛋。这是韩国首次从泰国进口，将为继续敲开欧洲鲜鸡蛋市场开了一个好头。

泰国畜牧厅副厅长沙拉维透露称，与韩国食品安全代表有关鲜鸡蛋出口贸易的磋商终于收到了好消息，韩国方面已经表示准备从泰国进口鲜鸡蛋。韩国首次从泰国进口鲜鸡蛋，将开辟两国鲜鸡蛋贸易先河，同时也为后续开拓欧洲市场开了一个好头。

他说，畜牧厅一直以来都在试图通过谈判磋商的方式加大泰国鸡肉制品出口和努力。不管是冷冻鸡肉还是冰冻鸡肉，甚至是生鲜鸡蛋对欧盟国家出口都是该厅一直以来积极努力开拓的市场。除了冷冻鸡肉和冰冻鸡肉出口稍好一点外，生鲜鸡蛋出口进展仍相对落后。而此次能够突破韩国市场将能为欧洲开拓之路奠定良好的基调。

泰国畜牧业从养殖、饲料、加工和疾病风险管理方面都按照国际标准进行。因此能够最大限度的确保出口产品的质量安全标准能够符合各国要求。泰国畜牧产业发展至今已经形成了完整的能够提供稳定出口保证的供应链产业，在满足国内需要的同时，还能出口满足国外消费者的需求。

据悉泰国以往鲜鸡蛋出口主要仅限于柬埔寨、老挝以及缅甸等和泰国有国界接壤的邻国，而出口韩国还是第一次将泰国鸡蛋出口到那么远的国家。