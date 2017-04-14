曼谷北郊潜力巨大 酒店品牌纷纷进入“分蛋糕”

泰国中华日报4月14日报道 随着曼谷城市不断扩大，位于北市郊的真瓦塔纳以及廊曼机场一带越来越受酒店业者青睐。其中最吸引人的地方是这一区域汇聚了曼通塔尼国际会展中心，国家公务中心，重启使用的廊曼国际机场，以及未来即将通车的曼谷捷运粉色线。同时，这一区域也聚集了大量居住房，使得该地区的酒店入住率常年高企，而且在不断成长。

奇迹大酒店所属的奇迹集团（Miracle Group）董事阿喃蓬日前表示，该集团是最早经营该区酒店业的业者，尽管目前有多个国际酒店集团进入该市场，但个人认为未来与这些集团的合作大于竞争，因为“这一片区的蛋糕足够大”。

他说，这一片区的主要客户包括前来参加各种展会的国际商务人士，以及前来国家公务中心办事的泰国人。目前每个月的平均入住率都超过90%，部分大型展会举办的时候甚至出现房源短切情况。目前奇迹集团也正计划投入新一期的酒店扩张，在该区推出增加470个床位酒店的计划。

“泰国旅客市场的需求量也非常强劲，其中65%-70%的都是公务客人，另外有10%左右是企业团体客源，而外国商务人士仅占到15%-20%，未来集团新一期的酒店建好后，将可以接待更多的MICE市场旅客。”他说。

以经营经济型酒店为主的雅高酒店集团（accorh）目前在该区拥有两家酒店，分别是IMPACT诺富特酒店（380个床位）和IMPACT宜必思酒店（587个床位）。该集团泰国地区副总裁巴里表示，除了会展与公务中心外，该地区另外一个吸引人的地方是轻轨粉色线即将经过该区。Accorh进入该区，主要也是看到未来的需求将会继续增加，而该区的国际品牌酒店仍然偏少，使得较早启用的诺富特酒店非常受欢迎，而不久前刚启用的宜必思酒店，目前入驻情况也非常喜人。

“这一区域的一大优势是客源构成非常丰富，大部分来参加展会、会议以及各类活动的客人，只需要简单、方便有质量而且价格适中的客房，因此非常适合经济型酒店发展。”巴里说。

IMPACT曼通塔尼国际会展中心管理公司董事总经理保罗透露，刚投入使用的宜必思酒店目前入住率已经超过70%。该酒店投入使用后，加上之前的诺富特酒店，会展中心区的酒店客房数超过1000个，但在平时入住率可以达到60%到70%，但到大型会展期间可以达到90%。

此外，来自美国的酒店运营商“最佳西方”（BestWestern）也加入到该区的分蛋糕行动中，在真瓦塔纳-巴革路，目前尚泰商场对面投入一家183个房间的酒店。泰国老牌酒店业者律实国际也于稍早前表示将在该区投资，在曼谷首次引进D2这一经济型酒店品牌。该酒店共规划200个房间，计划打造成一家现代风格的经济型酒店。