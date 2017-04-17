泰国有机和天然类化妆品成功赢得日本消费市场

泰国中华日报4月17日报道 泰国商业部发布公告称，泰国有机和天然类化妆品已获得日本消费者认可，其中获得酒店口碑的品牌分别有THANN，PANPURI以及ERB。

泰国商业部促进对外贸易厅厅长玛丽女士透露称， 据该厅驻日本东京代表处发回日本化妆品市场状况报告称，日本化妆品市场每年都保持着良好的增长势头，尤其是有机和天然类化妆品市场的增长更加明显。这对于泰国天然和有机化妆品出口来说将会是一个不错的机会。

2015年日本化妆品市场总规模约为2.4万亿日元，约合泰铢8000亿，较上一年同比增3%。其中护肤品类市场总规模1.160万亿日元，折合泰铢3900亿，同比增3.6%。

报告称，2015年日本有机和天然类化妆品市场的总规模约为1175亿日元，约合泰铢390亿，同比增6%。尤其是皮肤敏感性较强的女性消费者对有机和天然类化妆品需求非常旺盛。此外消费者对化妆品的环保和安全性要求提出了更高的要求。

到了2016年有机和天然类化妆品市场则增至1229亿日元，约合410亿泰铢，同比新增4.6%。至于今年，预计该市场规模将增至1280亿日元，约合泰铢427亿。

玛丽女士认为，泰国在有机和纯天然化妆品方面具有非常广阔的发展空间，而日本将能够成为理想的目标市场，泰国天然化妆品目前已经深受日本消费者和和商家认可的品牌分别有，THANN，PANPURI以及ERB。这三种品牌生产的化妆品更是得到了日本多家星级酒店的认可，成为了酒店提供给客户使用的护肤产品。

她说，泰国生产的米糠油、山竹以及石榴等天然保健护肤产品原料在日本将有很好的前景。