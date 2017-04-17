泰政府将启动无住房居民普查工作，并开发特别房贷产品

泰国中华日报4月17日报道 泰国住房银行官员透露称，将联合社会发展和人类保障部再次开展全国无住房居民普查工作，以确定真实的无住房居民人口基数以及他们所在的身份、职业类型以及现有居住状况。

泰国住房银行董事经理差猜透露称，该行将联合社会发展和人类保障部就开展全国居民住房普查工作展开合作。他说，该项行动的首要目的就是确认当前全国无住房居民的真实数据，包括了人口基数，他们身份，所从事的职业以及现有的居住地和居住状况等。

据悉，之前官方获得的数据显示，全国无住房居民总数约为460万人。目前除了仅有的单一数字外，并没有其他可做分析的有效数据，比如他们的身份，职业以及现居住地等信息。而即将启动的普查工作将更全面的收集可用作后续分析的大量有用的数据。

他说，为了更好的掌握无住房居民对住房的更真实的需求，该行还开发了一款APP就他们的真实需求展开富有成效的调研工作，比如住房环境的要求、价格承受能力、住房项目所处的位置等。

收集上述信息也为住房银行开发针对无住房居民的房贷产品提供了依据，真正让他们能够买得起房，住得起房，付得起房贷，与此同时生活水平还不能缩水。他说，之前该行开发的房贷产品并没有专门针对该类贷款人的产品，因此，如果有了数据支持将能够开发出新的贷款产品。