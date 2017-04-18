泰旅局将加大中国奖励、医疗旅游客源市场开拓

泰国中华日报4月18日报道 对于泰国旅游业来讲，中国客源市场是当之无愧的NO.1,也是为泰国创收最多的旅游市场，今年第二季度也不例外。尽管去年底因整顿“零团费”问题导致客源流失，但从目前数据来看，中国客源市场正在恢复，这对于泰国旅游业无疑是一个利好的消息。

泰国国家旅游局局长育塔萨表示，今年第二季度泰国旅游收入预计达到6300亿铢，增幅达到11%，其中40亿铢来自国外游客，总游客人数达到802万人次，增幅约6%，不过收入增幅预计将达到11%。泰国国内游方面，预计将完成23亿铢收入，增幅也将达到9%，出游人次将达到40万。

泰国国家旅游局副局长林萍（Srisuda）透露，泰国国家旅游局日前和中旅泰国合作，安排该中旅集团下各分公司的2000多名员工来芭堤雅旅游，并考察泰国的旅游产品。

泰国国家旅游局和中旅公司高层会谈，双方就如何推动高品质游客来泰旅游等进行交流。泰国官方希望中旅集团促进公司、企业、工厂等大型集团的来泰开展奖励旅游，如举行高管会议等，尽管游客数目不会很大，但这类客人的旅游指数将对较高。

她表示，如果有上千人的大型奖励旅游团队来泰旅游，泰国官方将会全力提供配合，寻求具有高水平接待能力的旅游点如芭堤雅、普吉等，并会向客人推荐泰国东北部能接待大型旅游团的景点。如果是数量较少的团队，官方会推荐非常具有特色的线路。对于提供特色旅游产品的本地商家，官方也会提供特别的支持。

除了奖励旅游外，泰国官方近期还在加大医疗旅游（Medical Tourism）的推广。林萍表示，过去旅游公司一直特别重视这一市场，从事相关服务的都是一些专门公司。如果能与CTS在这方面加强合作，相信医疗旅游将能提升一个新台阶。

据泰国酒店协会（THA）主席素帕婉女士透露，今年第一季度泰国的酒店入住率达到76.5%，同比增幅11.06%，行情最好的是曼谷、北部以及南部地区。预计今年2月份酒店入住率也将在70%以上，将高于去年60.25%的水平，得益于清迈等地宋干节期间的酒店入住率高企。

她表示，由于中国和俄罗斯市场都在增长，相信今年淡季期间酒店业应该能应对，特别是中国出境游市场正在从韩国转向他国，泰国无疑是代替韩国市场的第一站。