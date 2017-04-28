报告显示：泰国工薪家庭负债创8年新高

泰国中华日报4月28日报道 商大发布的2017年五一国际劳动节调研报告显示，泰国工薪家庭的负债状况展现出了近4年来的最好水平，但失业率飙升迫使还贷出现了减弱。至于今年劳动节流动性料在21亿泰铢左右。工薪家庭的负债均值约为13.1万泰铢，不仅比去年高出了10.4%外，也是近8年来比重最高的一年。

泰国商会大学（商大）经济和商业研究中心于近日释出的一项旨在评估泰国工薪家庭债务状况的问卷调研报告，搞调研的采样人群为薪资低于15000泰铢的工薪家庭，共收到了1258份有效问卷。结果显示，97%受访者表示有债务在身。而负债主要来源是，购买车或摩托车和等出行设备，其次是家庭生活开支以及购买住房等。

该中心主任塔纳瓦博士说，工薪家庭的负债均值约为13.1万泰铢，不仅比去年高出了10.4%外，也是近8年来比重最高的一年。但受访者表示目前并没有偿还方面的压力。如果以系统内和系统外债务来源看，系统内债务占了46.4%，为近4年来最高。而去年该比例为39.3%。也就说，工薪家庭的负债正从系统外转入系统内，风险可控性增强。

他说，这表明政府解决系统外债务的努力已初见成效。而它们目前比较担心的问题就是收入增长无法与物价上涨持平，导致家庭支出和收入出现失衡。尽管目前这样的压力还不是很大，但未来的压力和收入增长信心正面临考验。就当前形势看，仍看不到增加收入的信号，而物价不断飙升却是非常现实的问题。

但不管怎样，相信今年五一国际劳动节的节日氛围基本能够保持和去年的水准，家庭出行支出、娱乐支出、户外就餐以及施善等都会和去年一样。预计劳工节日均消费额1335泰铢，而整个节日的流动性在21.15亿泰铢左右，同比增3%。

至于政府帮助方面，首先，希望在未来3年每年上调最低工资标准，合理的最低日新标准应该是410泰铢，而不是目前的300泰铢。其次是，降低耐用品贷款利率，比如购车、住房等等。尽管目前的偿还能力仍维持在良好的水平，但呈现除了减弱的迹象。最后，就是希望政府增加国内就业。因为3月份的失业率飙升至了1.3%。