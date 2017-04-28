报告：商业银行3月贷款总额比2月和2016年底略微放缓

泰国中华日报综合报道 开泰研究中心根据泰国14家商业银行的资产和负债汇总表对截至2017年3月底泰国商业银行贷款、存款和流动性数据进行总结后指出：2017年3月的贷款总额比2月和2016年底的贷款总额略微放缓，因为偿还贷款额高于新批准和提用的贷款额，包括企业贷款出现了大型企业客户改变融资方式即转为自行发售债券融资的特别因素

零售贷款则仍基本持平，因为未出现推动新增贷款额明显高于偿还贷款额的重要动力。对于零售贷款，作为其主要构成部分的住房贷款仍增长缓慢，而汽车租购贷款仅有个别银行开始出现正面迹象，预计总体复苏仍需要时间，最快也需等到第2季度末期，同时信用卡贷款和个人贷款客户在去年底节假日消费过后仍在陆续偿还贷款。

此外，泰国商业银行的贷款仍面临着不良贷款走势因债务人债务再次成为不良贷款而呈恶化的问题，可能导致银行持续审慎评审贷款，同时贷款人的贷款需求也未出现应有的增长，包括大型债务人转向寻找自行融资的途径，使得长期资金的利息成本走低，零售债务人仍面临着家庭债务的压力。

2017年3月的存款总额与2月持平，但比2016年底略微增加，源于大型商业银行的储蓄存款总额下降，中小型商业银行的存款总额则因推出新的特惠存款产品以保持客户基础和替代到期的原有特惠存款产品而略微增加。目前推出的新存款产品平均存款期限增加，而利率尽管高于现有的利率，但与去年相比则呈下降，使得银行在贷款总额增长缓慢和多项手续费收入下降的情况下仍能保持业绩增长。

商业银行的总体流动性与上个月持平，2017年3月贷款总额对存款加上债券发行与借款的合计总额的比率（LTD+Borrowing Ratio）保持在90.64%的水平，不过商业银行流动性资产对总资产的比率仍呈现出有所宽松的状况，由上个月的21.24%提高至21.60%。

虽然2017年第一季度泰国商业银行的贷款净额同比增长1.75%，与开泰研究中心的预测相接近，不过若从贷款总额月环比（MoM）增长角度看，贷款总额还没有出现明显的增长势头，预计2017年第二季度里仍将保持这种状况。开泰研究中心预测，贷款总额将在下半年方会出现明显增长，因为投资活动增加以及提用的预算不断进入各地和经济系统，且还将受益于进一步呈现正面迹象的国际贸易。以上因素将有助于提升企业部门的贷款需求，包括国内周转资金贷款、贸易融资以及建筑业等行业的投资贷款。

鉴于2017年第二季度贷款增速趋向逐步复苏，开泰研究中心因此预测，新推出的特惠存款项目仍主要以替代到期存款为主，同时在贷款和手续费收入增长有限的情况下，商业银行为加强对成本结构的管理，将推出比去年同期存期更长的存款产品，但可能略微调高存款产品的收益率，使之与市场的收益率趋势相符。

由于2017年第二季度贷款总额和存款总额与2017年第一季度的情况将相差不大，可预期第二季度的流动性仍将保持与第一季度相近的水平，应关注可对金融系统流动性产生显著影响以致会间接影响泰国商业银行系统的多个变动因素，如为给中期预算和政府部门预算提供融资而进行的筹资，以及私营部门发行债券以替代金额高于其他季度的到期贷款等。