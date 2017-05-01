上市公司领袖们乐观看待2017年泰国经济，料增3-4%

泰国中华日报5月1日报道 由泰国证交所资本市场研究所发布的2017年上半年泰国上市企业领袖调研报告显示，大部分企业领袖看好今年泰国经济增长前景，预计增幅在3-4%之间，财政政策、政府投资以及入境游仍是构成推动泰国经济增长的3大驱动力。

泰国证交所资本市场研究所发布的2017年上半年泰国上市企业领袖调研报告的结果显示，大部分企业领袖仍看好今年泰国经济的增长前景，预计增幅在3-4%之间。他们认为，泰国经济能够保持良好的增长势头主要依赖于财政政策、政府投资以及入境游的强大支援。

但至于泰国经济是否会出现超预期的情况则主要看国内政局以及全球经济复苏的表现能否达到预期。

至于影响泰国经济增长的风险因素方面，企业领袖们认为泰国经济增长的外部风险因素主要来自以下几个方面，全球经济复苏的不明朗、全球地缘政治格局稳定性面临新考验以及国际石油价格的高波动性。

至于内部风险方面，则包括了国内消费购买力仍疲软，家庭负债压力仍处在高位。这些都将构成制约泰国经济能否实现预期目标的主要内部风险因素。而从上市公司今年上半年的业绩表现看，超过50%的上市公司领袖梦表示，他们今年营收增幅能够保障在6%以上。而前一次调研结果则仅为28%。可见企业盈利状况得到改善，企业经营活跃性得到补强。

但企业领袖也给出了一些担忧认为，随着人力成本、原材料价格成本以及能源成本等上涨压力的影响，将引发新一轮的商品价格和服务价格的上涨。至于企业投资方面，结果显示，比前一次调研结果有所下降，表明企业投资活动仍未展现回暖的迹象，今年私营企业投资仍将面临持续下滑的风险。而在融资方面，商业银行、企业自有盈利资金以及在国内资本市场发行公司债构成了上市企业的三大融资来源通道。