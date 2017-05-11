工业部释出明年预算动向：重点放在5大项目中

泰国中华日报5月11日报道 泰国工业部11日释出了该部明年的预算支出总体方案，仅70%预算用于提升国家综合竞争力，将体现在5个主要项目中。据悉工业部明年申请的年度预算总额为59.01亿泰铢，比今年略降1%。

泰国工业部常务次长颂猜透露称，工业部计划在明年财年申请的预算金额约为59.01亿泰铢，该预算将比今年略降低了2100万泰铢，降幅1%。他说，明年预算使用上将充分结合「泰国20年总体发展战略」和「国家十二五发展计划」要求展开。

预算不仅要用对地方，还必须用到实处，才能产生更大的社会和经济效益。工业部明年预算支出将重点放在4个方面，比如，用于提升泰国国家综合竞争力方面的预算将占到绝罚部分，占比高达69%，而解决贫困问题的预算占比约为2%以及水资源战略预算占比1%。

而预算的具体使用将主要表现在5大项目上，分别是，1、泰国国家汽车轮胎测试中心项目，料支援6.25亿泰铢。2、东部经济走廊EEC，料支援1.22亿泰铢。3、可持续发展工业园建设项目，料支援6.60亿泰铢。4、EEC工业园区发展项目，料支援2.86亿泰铢。5、SME扶持项目，料支援5.67亿泰铢。此外还有就是支援发展社区经济项目，预算约为1.04亿泰铢。