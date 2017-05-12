商大报告新学年流动性超500亿，部分家庭需典押筹学费

泰国中华日报5月12日报道 商大释出的2017年新学年开学之初家长教育支出额料超500亿泰铢，其中除了学习工具采购支出将增加外，这些产品的价格也将会出现上浮。家庭在支出方面将更加谨慎小心，部分家长还需要为筹学费而到当铺典押物品。

泰国商会大学（商大）经济和商业研究中心主任塔纳瓦博士释出的2017年新学期开学之初家庭教育支出总额料达501.96亿泰铢，同比料增2.14%。家庭支出增加一方面和收入增长有关，另一方面也是因为产品价格上涨引起。尽管购买的学习用品和去年保持一致，但由于其价格出现了上调，导致消费者需要花费更多的前才能买到。

他说，预计今年适龄上学儿童新学期开学前的人均消费额在12295.70泰铢。具体支出占比方面，学费支出占比42.8%；学校维修保养费占比28.2%；而学习用具和校服费用占比仅为5-6%。而上面所有的支出占比在53.1%受访者中表现为支出不足，必须借助典押物品筹借钱以满足女儿上学需要。

另外，课外辅导也被很多家长所接受，认为对于子女未来有很大影响。而课外辅导支出方面，小学部分平均支出为10704泰铢，而初中部分平均支出为97.40泰铢。高中部分平均支出为11064泰铢。而大学部门的支出这为14814泰铢。

泰国教育系统的水平方面，46%受访者认为有所好转，20%认为没有变化，16.3%认为下滑。而泰国教育水平得到为7.58分。（满分为10分）。