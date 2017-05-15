泰国一季度经济数据显示：同比增3.3%，动力来自出口和家庭消费

泰国中华日报5月15日报道 泰国官方于15日释出的2017年一季度主要经济数据显示，一季度GDP同比增3.3.%，出口和家庭消费扩展构成了本轮增长主动力，同时预计全年GDP增幅3.5%。

泰国国家经济和社会发展委员会秘书长博拉湄提释出的2017年一季度主要经济数据报告结果显示，一季度GDP实现了3.3%超预期增长。他说，一季度经济增长良好表现也提振全年经济增长的乐观预期，料全年GDP增幅为3.5%。

他说，虽然出口和家庭消费支出扩展仍是本轮经济增长的主要动力来源，分别扩展2.7%和3.2%，但推动经济增长的利好因素展现出了更宽的韧性。比如投资同比增1.7%，制造业方面农业同比增7.7%，而工业同比增1.2%，建筑业同比增2.8%，运输行业同比增5.9%，贸易行业同比增5.9%，另外受旅游增长提振酒店和餐饮行业同比增5.3%。

他说，就目前形势预估，全年出口料同比增3.6%，民间消费支出和投资同比增3.0%和4.4%，而全年通胀率将位于0.8-1.3%之间，经常性账户盈余将维持在国民经济总量的8.9%左右。

全年GDP同比增3.5%预估则依托以下数据提供支持，全球经济同比增3.3%，全球贸易同比增3.6%，国际石油价格维持在47美元／桶水平，以及入境游贡献1.93万亿泰铢（同比增9.8%）。