首季零售商增3% 政府支出决定后续表现

泰国中华日报5月23日报道 政府支出表现将直接关系到泰国零售商上半年的总体表现，尽管零售业首季增3.02%，但如果政府支出无法达到预期目标上半年零售业增幅注定低于3%。

泰国零售商公会主席乍莉雅小姐指出，尽管零售业首季度实现增3.02%、较去年同期增2.6%略高，但2季度零售业表现能否延续关键还要看政府财政支出表现。对于零售商企业来说仍需要持续关注政府财政支出进展以及国内消费变化。

她说，就目前市场表现看并找不到明显的复苏迹象，因为国内消费支出总体仍比较低迷。如果接下来的2季度政府财政支出能够实现预期目标，那零售业上半年增长将有望实现3%以上的增幅，否则就注定低于3%。

尽管1季度零售业显示出复苏的迹象，但动力仍不足。而这也给非耐用品市场前景带来更多的不确定性，符合了尼尔森对于零售展望的报告，认为耐用品和半耐用品市场仍表现平平，短期内难以看到快速复苏，预计增幅在1.25%。而半耐用品市场预计增幅2.3%，非耐用品市场料增3.4%。

但不管怎样，相信随着农产品价格稳步上升将会给零售业增长带来稍微的提振，农民收入的增加将会刺激消费支出的增加。

至于利好因素这主要来自以下方面，消费者信心同比上升0.6%，出口扩张4.9%，入境游客人数同比增5%，农产品价格稳步上涨，企业消费信心提升，汽车销售同比增长15.4%等。