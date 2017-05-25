珠峰再现悲剧！4人尼泊尔境内登山被发现死于帐篷内

【环球网综合报道】攀登顶珠峰是不少冒险家和登山者的目标，但过程充满艰辛，不幸也会时常降临。据法国《巴黎竞赛画报》5月24日报道，尼泊尔当地时间5月23日，组织攀登珠穆朗玛峰的一家协会表示，在珠峰的一座帐篷内，发现了4具登山者的遗体。这一发现使得该季节丧命“世界屋脊”的人数达到10人。

上述协会名为七大峰探险组织(Seven Summits Trek)，位于尼泊尔加德满都，同时开展远足和救援活动。该组织救援人员原本是去寻找5月20日遇难的一名斯洛伐克登山员的遗体，却意外在海拔7950米处的4号帐篷内发现这4人的遗体。

该组织负责人明格玛·谢尔帕(Mingma Sherpa)表示，救援人员一行发现4人遗体，但无法确认死亡原因。

同时尼泊尔当地媒体指出，遇难的4人中，2名为外籍登山者，2名为向导。

根据报道，4月底，瑞士登山员于利·施特克(Ueli Steck)在珠峰对面的努子峰不慎滑倒，下跌1000多米后身亡。5月初，欲创造世界攀登珠穆朗玛峰最年长者记录的尼泊尔85岁老人谢尔占(Min Bahadur Shercha)，在基地帐篷中去世。5月20日，另外4名登山者不幸遇难，其中包括一位斯洛伐克登山员和一名美国医生。这2人的遗体在8000海拔之上的“死亡地带”被发现。此处海拔极高，缺氧十分严重，很容易造成急性高原反应，破坏身体器官的机能。同日，1名澳大利亚登山者在中国境内的珠峰不幸遇难。21日，印度27岁登山者拉维·库玛尔在登顶后失联，遗体之后被发现。

据统计，自1953年首次登珠峰成功以来，共有640人成功登顶珠穆朗玛峰。共计超过300人在喜马拉雅山脉遇难，多数为尼泊尔人。2015年4月25日，尼泊尔地震，造成基地帐篷损毁，18人死亡。2016年，5名登山者不幸在珠峰遇难。(实习编译：王群 审稿：赵怡蓁)