泰4月份能源消耗减少反映经济活动正在降温

泰国中华日报5月26日报道 泰国官方发布报告显示，4月份全国所有类型的油品消费量出现下滑，但仍维持全年消费量增5%的预期不变。

泰国能源商业厅厅长威吞透露称，从4月份全国所有类型油品消费统计数据看，全线出现下滑。虽然国际油价仍维持在较低水平，但相信油品消费量减少与4月份长假期有关。他表示仍维持全年燃油消费同比增5%的预期目标不变。

其中，汽油类日均总消费量为3023万公升，同比减少0.5%。分别为，91#乙醇汽油日均消费量10.65万公升，同比减少8.1%；95#乙醇汽油日均消费量1139万公升，同比增5.5%；E20#汽油日均消费量524万公升，同比增2.8%；E85#汽油日均消费量109.6万公升，同比增22.9%。

95#汽油日均消费量为118万公升，同比减少11.2%；柴油6300万公升，同比减少0.7%；NGV日均消费量为6434吨，同比减少15.5%；LPG日均消费量488444吨，同比减少11.9%。而家庭用液化气单月消费量在162492吨，同比增1.2%。工业用液化气单月使用量为44627吨，同比增2.9%。汽车制造业单月消费量为124891吨，同比减少7.9%；化工行业单月消费量为156434吨，同比减少32.9%。

从汽车制造业、工业以及化工行业能源消耗情况看，国内工业生产活动减弱，反映处经济正在减速。尽管其否认能源消耗降低反映出经济活动降温。