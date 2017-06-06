泰国中华日报6月6日报道 泰国经济陷入“L”型增长风险的担忧正在增强，当局必须尽快重塑投资者信心并提振来自私营企业的投资活动以刺激经济朝着预期的目标发展。

泰国联昌国际银行（CIMBTHAI）经济研究部高级主管阿蒙贴在最新释出的一份报告中警告，如果私营企业投资活动低迷的状况仍没有明显改善，不排除泰国经济陷入“L”型增长，且这样的担忧情绪正在增强。

他说，虽然不会改变今年经济增3.2%的预期目标，但如果当局仍找不到重塑投资者信心并提振私营企业投资跟进的话，明年经济增4%的目标将只能是个可望而不可及的数字。

就目前的情况看，出口将是推动今年经济成长的核心动力，料今年出口增幅也将从之前预估的增0.6%上调至3%。而季度经济增长方面，预计今年二季度增2.9%，而三、四季度增幅在3%左右。目前最担心的就是来自投资方面的表现，特别是私营企业投资，连续4年的低位增长将会削弱政府支出引导的投资作用。

他说，导致私营企业投资放缓的一个关键原因就是投资者看不清经济发展前景以及政府换届后的政策延续性。对于当局来说，必须让投资者坚信政府推出的投资优惠政策和总体基建投资项目规划将会不会因为政府换届而受到影响，仍将会按照计划推进。按照政府大选计划，全国大选将将安排在2018年年内。如果巴育总理所领导的军政府无法推动2018年举行全国大选路演时间表，将会进一步挫伤投资者信心，进而迫使泰国经济迈入L型增长。

为此，向政府提出3减建议，1、缩减政府角色。将政府在投资方面所扮演的角色逐步向私营企业转移；2、缩减公务行政审批规定。减少公务部门行政审批有关规定，进而提升公务部门办公效率；3、降低边贸壁垒，实现真正自贸。