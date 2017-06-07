白宫发言人斯派塞“神秘消失” 美媒猜其是否已被开除

[摘要]斯派塞上周几次回到这个讲台去，但似乎他已经心不在焉了。发布会上，他列出要点，读出事先准备的答案，并以最快的速度结束发布会。

白宫发言人斯宾塞/资料图。

【环球网综合报道】美国有线电视新闻网6月5日报道说，在6月4日晚，白宫照常发布日程表，但和之前有所不同是，第二天每日新闻发布会的发布人是莎拉·哈克比·桑德斯，而不是她的上司长肖恩·斯派塞。

报道说，白宫试图将此次人员替换视为正常之举，并指出，前几届政府也会在必要时也会用副手来顶替完成每日简讯的发布任务。但是，就像本届美国政府做出来诸多事情一样，这些看上去是真相，但在实际上并不是这样。过去，当新闻秘书工作繁忙时，副新闻秘书会接替其部分工作——正如斯派塞最近处理海军预备役工作时，桑德斯所做的那样。但值得注意的是，斯派塞5日这一天其实是在白宫的，这一点桑德斯也证实过。她还补充说，自从白宫没有新闻主任以来，斯派塞一直在“承担额外的工作”。白宫前新闻主任迈克·杜布克上周已辞职。

报道提出一连串的疑问说：难道现在斯派塞是事实上的新闻主任吗？如果是这样，为什么白宫未在桑德斯发布这个类似公告之前提及此事？如果不是，那么为什么桑德斯会这样说呢？

“请记住，在政界，就像在生活中一样，情境很重要。而此处的背景是，特朗普几周前已经承认员工调整!而且，我们可以从美国有线新闻网或其他人媒体的大量报道中了解到，特朗普对斯派塞做的工作并不是非常满意。”报道写道。

报道说，在特朗普的对外访问期间，不乏各种谈论。特朗普总统回国后斯派塞将再也不会回到国会的简报讲台上。事实上，斯派塞上周几次回到这个讲台去，但似乎他已经心不在焉了。发布会上，他列出要点，读出事先准备的答案，并以最快的速度结束发布会。到2日，他完全停止回答任何问题——所有问题都只向国务院或特朗普的私人律师提问。当被问及特朗普总统是否相信全球变暖问题时，斯派塞说，他还没有机会和总统谈及这个问题。至于他是否能够尽快找到与总统沟通的时间，斯派塞依旧没有给出承诺。(实习编译：于阳 审稿：谭利娅)