开泰银推“低利率高额度”住房贷款 全年发放目标529亿泰铢

泰国中华日报6月9日报道 开泰银行推出“超划算购房节”营销活动，今日起至2017年10月１日申请开泰房贷的客户将享有首三个月零利率优惠，贷款额度可高达评估价的100%，预计此营销活动可带动80亿泰铢的房贷，而2017年全年的住房贷款发放目标为529亿泰铢。

开泰银行住房和微型贷款产品管理部高级副总裁阿隆果•温玛素先生披露，开泰银行推出了“超划算购房节”营销活动，以扩大客户获得住房贷款的机会。参加本营销活动的客户可获得最高达房屋销售价格90%的贷款额度，客户还可申请最高额度为房屋销售价格10%的住房装修贷款，房屋贷款和装修贷款的合计额度不得超过评估价格的100%。此外，客户将享有特惠贷款利率，即第1-3个月零利率，第4-12个月固定利率3.50%，第13-36个月以最低零售利率(MRR)-1.80%计息，第37个月起直到贷款合同期满以MRR-1.25计息。目前，本行的MRR年利率为7.62%。

购买递减式房贷保险（MRTA）产品的客户，首年将进一步获得0.25%利率折扣，办理抵押登记的首500位客户将获赠乐购莲花 (Tesco Lotus)或必需(Big C)超市最高达2,400泰铢的购物券。递减式房贷保险（MRTA）的保额和保险期限将分别覆盖贷款总额和贷款偿还期，万一借款人发生意外事故，可减轻偿还贷款负担。

此外，客户还可享有此营销活动合作伙伴的各种折扣优惠，如长达三个月的AIS Fibre家用高速互联网服务费折扣50%，客户享有各种套餐免安装费和免费通过AIS PLAYBOX在线观看世界级娱乐节目，以及在Index Living Mall 购买家具时享有最高达10,000泰铢的折扣，或在 Power One购买电器时享有价值最高达15,900的礼品。

参加“超划算购房节”营销活动必须是今日起至2017年10月１日申请开泰房贷并办理抵押登记的客户。

阿隆果先生补充说，开泰银行预计此经营活动将受到客户的良好欢迎，可望新增贷款80亿泰铢。2017年开泰银行将新住房贷款发放目标定为529亿泰铢，预期全年住房贷款余额将增长5-7%。