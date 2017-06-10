英首相输掉政治博弈 将组联合政府再担脱欧重任

中新网6月10日电(李夏君)特蕾莎 梅“得不偿失”。当地时间9日，英国议会选举投票初步结果出炉。统计显示，英国首相特蕾莎 梅领导的保守党席位比大选前更少，丧失了选前的议会多数优势。

从信心满满宣布提前大选，到如今的意外失利，特蕾莎 梅为何输掉了这场政治豪赌？没有了强有力政府的带领，英国未来的“脱欧路”该怎么走？

【执政党丧失多数优势 席位比选前更少】

英国议会(资料图)

当地时间6月8日晚10点，英国大选落下帷幕。特蕾莎 梅领导的保守党领先，但并未赢得议会过半数席位，丧失了选前议会绝对多数的优势。

这一结果显然不是特蕾莎 梅所希望看到的。投票前，英国议会党派席位分配为：执政的保守党330席，最大反对党工党229席。8日的投票结果显示，保守党获得318个席位，工党261席。这意味着没有任何一党取得多数优势，从而会出现“悬浮议会”。

特蕾莎 梅宣布提前举行大选的初衷本来是为了获得英国选民”更强的授权”，未来在与欧盟就脱欧议题举行谈判时拥有更广泛的民意基础。但显然，特蕾莎 梅试图在大选中取得压倒性胜利的希望已经破灭。

【反对党喊话：首相辞职，我要组建政府】

英国工党领袖科尔宾(资料图)

2016年6月，时任英国首相卡梅伦在脱欧公投后辞职，特蕾莎 梅由此上台，成为英国第二位女首相。如今虽然大选失利后，她也选择了继续坚守，并没有步卡梅伦的“后尘”，也许这就是她被称为“铁娘子”的原因吧？

分析指出，选战期间英国接连发生恐袭引发民众质疑、保守党竞选纲领来回反复失去民心、特蕾莎 梅拒绝参加电视辩论，都导致了保守党民调支持优势缩水。

尽管如此，特雷莎 梅仍没完没了地重复她“强大稳定的领导”的口号，因此而受到嘲弄。相形之下，外界普遍认为反对党领袖、工党党魁科尔宾打了一场强势、政策丰富的选战，激励了许多支持者。

在8日的出口民调出炉后，科尔宾呼吁特蕾莎 梅下台，为一个“真正能代表这个国家的政府”“让路”。他表示对投票结果”感到骄傲”，并称这是民众”对紧缩政策说不”。

工党发言人表示，工党将自告奋勇领导少数党政府，“我们将担当起报效国家的重任，组建少数党政府，其原因就是，我认为保守党不牢靠，我认为首相也不牢靠。她是一个蹩脚的首相”。

【特蕾莎 梅：不会辞职 将继续带领英国前进】

英国现任首相特蕾莎·梅(资料图)

选举失利后，特蕾莎 梅也面临来自党内的压力和抨击。保守党议员Nigel Evans9日就选举结果表示，保守党“不是搬起石头砸自己的脚，简直是搬起石头砸自己的脑袋”。

当地时间9日中午，特蕾莎 梅前往白金汉宫觐见英国女王伊丽莎白二世，请求女王允许组建新政府。

会见女王后，特蕾莎 梅在唐宁街官邸外发表讲话。她宣布将组建一个新政府，保守党计划在北爱尔兰民主联盟党的支持下执政。

这说明，虽然特蕾莎领导的保守党在大选中丢失了一些席位，且党内对她也有批评之声，她还是将留任首相，并组建新内阁。

【脱欧或推迟？ 欧盟高官担忧】

图为2016年6月23日，选民在伦敦的一个投票站参加“脱欧”公投投票。

脱欧谈判原定于6月19日举行，不过英国目前的政治僵局可能令退欧谈判进程脱离正轨，“这对保守党与特雷莎 梅而言将是灾难一场，”前英国财政大臣奥斯本表示。

摩根大通分析师巴尔在研究报告中指出：“最明显的结论就是，英国请求推迟脱欧进程的可能性已大幅升高，因为英国政局发展可能妨碍这个原本就时间紧张的程序。”

欧盟高官同样担心，此次选举结果可能会导致英国脱欧谈判延迟，并加大谈判崩裂的风险。

欧盟执委厄廷格称，不确定英退谈判能否如期在6月19日展开。他并称，没了强大的谈判伙伴，谈判不确定性将会更大。

不过，特蕾莎 梅在会见女王之后说，“我们将履行英国脱欧的承诺”。她表示，脱欧谈判将在10日内启动，将争取和欧盟建立一个能够确保长期繁荣的新伙伴关系。

科尔宾的团队则表示，这将是英国政治的一个改变。科尔宾称，已做好“为国家服务的准备”。他同时表示，脱欧谈判必须继续进行，必须把就业放在脱欧谈判第一位。