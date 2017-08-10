东盟国家职业教育共享“中国机遇”

在第十届中国-东盟教育交流周上，“一带一路”被首次写入大会主题。东南亚教育部长组织秘书长加多特认为，教育交流周有利于东南亚各国与中国在国家层面、企业层面和学校层面的结对子，加深彼此相互了解，推动双方进一步开展多方面合作。

随着中国和东盟国家之间经济与文化合作交流不断深入，培养经济社会发展所需的专门技术人才日趋重要，中国与东盟国家职业教育合作成为中国职业教育国际化的重要战略发展方向。在本届交流周期间，“中国-东盟职教合作联盟启动仪式暨产教融合”论坛将双方职教合作推向了新的高度。

职教合作“大牵手、大融合”

以泰国的轨道交通产业为例，班派工业社区教育学院院长占亚·帕布谈道：“该产业需要相关人才，泰国劳动力市场却无法提供。泰方通过与天津铁道职业技术学院、湖北交通职业技术学院以及西北林业大学等院校合作，培训人员、开设专业、签署合作项目，逐渐解决了这个难题。”

截至今年5月底，中国企业在东盟国家签订基础设施建设工程合同额累计达2962.7亿美元，完成营业额2040亿美元。双方企业合作实施了公路、铁路、电力、桥梁、港口、航空等一大批互联互通项目。无论是中国企业到东盟投资发展，或是东盟各国产业结构调整，都需要熟知当地文化、同时具备岗位所需技术的本土人才，联盟院校合作满足了东盟企业对各类专门人才的需求。

贵州省副省长陈鸣明表示，中国-东盟职教合作联盟的成立，是中国与东盟职教合作的一次“大牵手、大融合”，有助于凝聚区域职业院校和行业企业之力，优化整合优质资源，共同打造合作交流平台，促进区域经济社会发展。贵州省招收国际学生的高校从2008年的2所增加到如今的21所，其中高职高专院校8所，实现了从无到有的突破。

“江苏高职院校为东盟国家提供师资培训迅速开展。南京科技职业学院承办印尼工业部工业教育与培训中心的教师培训项目，南京工业职业技术学院等4所高职接受缅甸学生，进行职业教育师资定向学历教育培养。”江苏省教育厅副厅长王成斌说。

走出去共建共享

王成斌介绍说，江苏高职院校主动“走出去”办学，为东盟企业培养既满足企业需求、又熟悉目标国市场的本土化人才。

南京科技职业学院与江苏德龙镍业有限公司在印尼苏拉威西岛共同招生招工、联合培养，首批印尼毕业生已在德龙的印尼分公司就业。无锡商业职业技术学院与红豆集团在柬埔寨与西哈努克港经济特区共建培训中心，至今已累计培训中柬员工2万余人次。江苏农牧职业技术学院面向老挝、越南等国家需求，开办农业经济专业。南京铁道职业技术学院服务中国高铁“走出去”战略，为印尼、泰国和老挝等国家培养高铁国际化人才。

“一带一路”倡议下的职教合作，不仅为东盟各国培养了高水平的技术人才，也拓宽了中国相关学院的国际合作办学渠道，提高了国际化办学水平。

广西职业技术学院院长李卫东谈到，2016年2月，应柬埔寨朗禾农业有限公司邀请，学院有着30多年热带果汁加工经验的行业专家邹文海教授与他的团队赴柬埔寨，开展热带水果深加工项目研究和技术交流，为柬方提供加工厂房设计和生产工艺调试等专业技术服务，并签订校企合作协议。

交通职教合作亮点频现

作为第十届中国-东盟教育交流周的一部分，“交通教育服务‘一带一路’高峰论坛”共邀请国内高校和企业代表67人、东盟国家院校和企业代表27人，以“校长畅论”“校企交流”“经验分享”“合作构想”“签约仪式”五大板块，展现中国和东盟交通职业教育改革和发展成果，成为教育交流周上的亮点。

作为中国-东盟交通教育校企合作的代表，南通航运职业技术学院副院长施祝斌介绍，2011年11月11日，南通航运职业技术学院、新加坡海员联合会和森海海事服务（新加坡）有限公司合资成立了中新（南通）国际海事培训中心，以培训中心为媒介，学院与马来西亚海事学院建立了稳定的学生互访机制，每年定期选派学生赴马来西亚交流学习，并与柬埔寨西线教育集团缔结友好合作院校，选派教师赴西线教育集团任教，已培训了400余名柬埔寨学生。

校企融合是“发展线”，校校合作则是“繁荣线”。中国与东盟有关院校加强合作，通过深入推进校际师生交流、经验分享、文化相融，初步探索出一条优势互补的专业共建之路。

柬埔寨国家工业技术学院院长Moan Sam Oeurn谈到本国情况时说，柬埔寨劳动力市场缺乏熟练的交通技术工人，每年培养学生的数量远不足以满足需求，特别是不能满足市场对高水平技术工人的渴求。在“一带一路”倡议的背景下，迄今已有30名学生分别选定在贵州交通大学和浙江交通职业技术学院进修。今年，柬埔寨还将派出8名教师到中国攻读硕士学位。

武汉交通职业学院校长王进思也谈到校校合作的成功案例。2016年5月，武汉交通职业学院和泰国孔敬工业与社区教育学院签订合作备忘录，截至2017年6月，双方一期投资2000万元，共建国际丝路学院实训基地，用于人才培养、师资培养、员工培训、技术研发、协同创新等。泰国留学生能在这里享受优质的教学资源，学到最先进的技术和技能，掌握最新的知识，实现高质量留学。

来源： 光明日报