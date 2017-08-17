官员倡议“全民吃龙眼”，1人1天10颗助果农纾困

泰国中华日报8月17日报道 泰国商业部发出倡议“全民吃龙眼”，希望以每人每天吃10颗龙眼来帮助北部果农缓解36万吨龙眼销售压力。此外还决定和商家企业合作举办题为“泰国龙眼百道菜盛会”。

泰国商业部助理部长颂提拉透露称，为了缓解北部龙眼果农销售压力，决定和商家企业展开合作，举办题为“泰国龙眼百道菜盛会”。据悉，将以龙眼为主题推出108道泰国特色的龙眼美食盛宴。

除此之外，更重要的是向全国人员提出倡议，希望每人每天吃10颗龙眼来帮助果农渡过难关。据悉，泰国龙眼主产区的北部今年龙眼产量预估在36万吨。但增产并未给果农带来实实在在的利好，反而让他们更加犯愁和苦恼。因为今年龙眼销路并不是太好。但不管，颂提拉认为，如果每个人每天都能够吃掉10颗龙眼对于广大龙眼果农来说是非常欣慰的，至少能够稳定当前龙眼价格不进一步下滑。

为了更好的帮助果农缓解销售压力和鼓励市民方便选购，将于尚泰商场集团在接下来的时间内采取一些了推广营销活动，比如，本月15-21日酱紫于尚泰商场集团西门店举办龙眼百多种吃法。接下来17-25日将在普吉尚泰商场举行展销会。届时将会同时提供包括山竹、榴莲、龙宫果、椰子、番石榴等水果品种选购。

据悉，目前泰北龙眼产区仍还有出货的府包括，清迈、帕瑶、南奔等。在商场内举办活动期间，将有龙眼干、蜜蜂龙眼汁、龙眼茶等多种搭配龙眼的产品供选择。就当前统计的数据显示， 北部榴莲还有20%，约合70000吨待销。