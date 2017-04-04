中国13个城市启动空气重污染橙色预警

中新社北京4月4日电 (记者 阮煜琳)中国环境保护部最新通报显示，截至目前，北京、天津、唐山、保定、廊坊、郑州、鹤壁、安阳、新乡、焦作、濮阳、运城、晋城13个城市已经启动空气重污染橙色预警，邯郸、邢台市启动黄色预警。

根据中国环境监测总站与长三角、珠三角区域空气质量预报中心和相关省级空气质量预报部门，基于现有污染源监测、环境空气质量实时监测、大气污染过程模拟分析和联合会商，预计4日至6日，全国大部地区空气质量将以良至轻度污染为主，北方局地将出现中至重度污染。

中国环境监测总站最新发布中至重度污染过程提示显示，预计未来5天，大气扩散条件整体不利，预计京津冀及周边区域将出现中至重度污染过程。其中，3日至4日影响城市包括北京、天津、唐山、廊坊、保定、德州、滨州等城市，5日至7日影响城市包括北京、天津、石家庄、唐山、廊坊、保定、邯郸、郑州、安阳、焦作、洛阳等城市。

4日，扩散条件不利，京津冀及周边区域北部以良至轻度污染为主，区域中南部以轻至中度污染为主，区域中部可能出现重度污染。其中，河北南部、河南北部、山东西部、山西南部受弱降水过程影响，空气质量可能略有改善。

5日至7日，扩散条件不利，京津冀及周边区域中南部空气质量将以中至重度污染为主。其中，6日夜间受弱冷空气影响，京津冀及周边区域北部的污染形势可能略有缓解。

预报显示，8日前后，受可能的弱冷空气和降水过程影响，京津冀区域空气质量将自北向南逐步好转，污染逐步缓解。