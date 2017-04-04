中国轨道交通装备频获美国订单 本土化生产创合作新典范

中新社长春4月4日电 (记者 李彦国)跨越太平洋登陆美国市场的中国轨道交通装备，让隔洋相望的世界两大经济体不断在新的领域实现互利双赢。

近来，中国轨道交通巨头中车接连曝出中标美国轨道交通项目的重磅消息。据媒体报道，2017年初，中车再次成功中标洛杉矶地铁红线和紫线项目。

中车长客海外业务部副总经理贾波介绍，中国轨道交通装备拿下美国市场首单是在2014年10月。原中国北车(后与中国南车合并为中国中车)中标美国马萨诸塞州波士顿红线和橙线地铁，共284辆地铁车辆。

2016年12月12日，马萨诸塞州交通局(MBTA)发布公告，决定再向中国中车采购120辆地铁车辆。这份公告特别强调，“只有他们(中国中车)提供的列车符合采购要求”，因为中车的地铁车辆能实现“标准化”。

对于美国来讲，频刷中国轨道交通企业订单最重要的原因是对“中国技术”的信赖。美国当地时间今年3月21日，马萨诸塞州州长Charlie Baker登上中车造波士顿地铁，并在Twitter上连续三次滚动点赞说：“新车提高了运行中的稳定性，让乘客体验更加舒适。”

贾波认为，美国地铁项目青睐“中国造”的另一个原因则是：波士顿项目的本土化。“这是一个突破。”他说。

“车辆约60%的零部件会在美国生产和采购，整个车辆的装配也会在美国进行。”贾波介绍，这将在当地创造许多就业岗位，并且随着合作的深入，岗位需求还将增加。

位于中国工业重镇长春的中车长客股份公司具体负责波士顿红线和橙线地铁项目。贾波介绍，中车长客已经开始在波士顿以西约95英里处筹建第一个工厂，承担美国项目的制造。“这个工厂预计今年年末将正式开工。”

除了制造工厂，美国本土化的研发中心也已被提上日程。“项目逐渐增多，需要与业主更好地沟通交流来实现初步设计，这也是我们有别于同类竞争对手的一个特质。”贾波表示，研发中心除了有中方技术人员、设计人员外，还将大量招聘美国雇员。

事实上，实行本土化生产已经是中车实现“走出去”的一种战略。在中车长客的“十三五”规划里，一个目标就是实现国际化跨国经营。对此，贾波认为，由产品的出口转向跨国经营，关键一点就是立足于本地化生产制造、研发设计。

在贾波看来，中国轨道交通装备制造商已经在核心技术、产品研发与设计方面积累了丰厚经验，这让他们在与国际同行的比拼中经常处于竞争优势。

“中车长客中标美国项目，对中国轨道交通装备企业进入海外高端市场来说是一种突破。”贾波说，同时中国大型装备制造产品在美实现本土化生产则给当地创造了经济价值和就业机会，堪称是中美合作的一个新典范。