夫妻在昆明长水机场停机坪厮打 延误航班28分钟

昨日上午，一对夫妻在昆明长水机场准备搭乘前往成都的航班，登机前却厮打起来，导致其乘坐的航班被延误28分钟。

据介绍，这对夫妻搭乘的是东方航空公司MU5843航班，从昆明长水机场前往成都双流机场，原定起飞时间是昨日上午11点。10点50分左右，乘客乘坐摆渡车从候机室来到停机坪准备登机。此时，一名身着黑衣的男子和一名穿白衣的女子在停机坪上吵了起来，男子用手指着女子，样子很凶。见两人吵得越来越凶，工作人员急忙上前劝止。但收效甚微，两人的情绪越来越激动，继而互相推搡、拉扯。紧接着，女子被男子按倒在地上，两人在停机坪撕扯起来，男子的上衣被扯下。这一突发状况，对正常的值飞工作造成了影响，原本上午11点起飞的航班被迫延误，一飞机的乘客都被这两人耽误了。

机组人员见此情况，只好联系机场公安前来处置，并拒绝两人再登机。接到报警后，云南省公安厅民用机场公安局长水机场派出所民警很快赶到，将两人带走。上午11点28分，飞机才得以起飞，并于中午12点36分抵达成都。

机场派出所民警调查得知，这两人是一对夫妻，由于感情不和正在闹离婚，在登机时吵了起来。警方批评教育他们后已将其放行，搭乘别的航班前往成都。

来源：云南网