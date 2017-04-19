料泰今年居家用品出口增4%，美国仍最大

泰国中华日报4月19日报道 特朗普领导的美国政府所采取的“美国优先”贸易保护主义政策不会对泰国居家用品出口市场造成直接冲击，而美国仍是泰国最主要出口市场，占比24%，其次是日本占比15%。

泰国居家用品制造商联合会秘书长兼泰国居家饰品和礼品协会主席吉拉汶指出，尽管特朗普领导的美国新政府所采取的“美国优先”贸易保护主义对泰国商品出口构成一定的压力。

但不管怎样，他说，相信泰国居家用品出口市场将不会遭遇最直接的冲击。目前泰国居家用品最大的出口市场是美国，占比24%。其次是日本，占比15%。而增长最快的东盟市场位居第三，占比13%。

预计今年泰国居家用品出口总额不低于28亿美元，同比增3.8-4.5%。泰美居家用品贸易大多在于企业和企业间，并未涉及政府部门的采购，因此估计美新贸易政策不会对该类商品出口构成影响。

泰国商业部部长助理威尼猜也持有相同的观点，认为泰国居家出口市场不大可能受到特朗普贸易保护主义政策的正面影响。尽管特朗普政府多次表态将向拥有巨大贸易顺差的国家实施报复性关税政策。

威尼猜说，目前各方发回的报告情况看泰美贸易并未出现异常情况。至于朝鲜近期试射导弹对泰韩贸易的影响方面，他说，尽管朝韩同在一个半岛，但朝鲜的行动不会对泰韩贸易构成压力。