开泰银行Q1实现盈利101.71亿泰铢

泰国中华日报4月26日报道 开泰银行总裁披第•导财日前公布的经营业绩显示，2017年第一季度开泰银行及子公司实现盈利101.71亿泰铢，同比增长5.45%，详情如下：

2017年第一季度开泰银行及子公司实现净利润101.71亿泰铢，比2016年第一季度增加5.25亿泰铢，同比增长5.45%，源于净利息收入增加8.88亿泰铢，同比增长4.00%；净利差（NIM）为3.41%；非利息收入减少20.34亿泰铢，下降11.59%，主要源于保险费净收入以及资本市场产品收入的下降。与此同时，开泰银行根据经济形势增提了可疑帐准备金。2017年第一季度其他运营支出对运营净收入的比率（Cost to Income Ratio）为39.44%。

与2016年第四季度相比，2017年第一季度开泰银行及子公司净利润减少了7,300万泰铢，环比下降0.71%，主要源于开泰银行增提可疑帐准备金，以应对经济形势下存在的不确定性。扣除准备金及所得税前的经营利润为233.81亿泰铢，比上季度增加28.3亿泰铢，环比增长13.77%，源于其他运营支出减少23.82亿泰铢，环比下降13.53%。此外，非利息收入比上季度增加3.64亿泰铢，环比增长2.40%，得益于手续费净收入、保险费净收入和资本市场产品收入的增加。

截至2017年3月31日，开泰银行及子公司的总资产为28,472.04亿泰铢，比2016年底增加13.36亿泰铢，增长0.05%，主要源于同业及货币市场项目净值的增加；不良贷款对贷款总额的比率为3.31%，比2016年底的3.32%略有下降；可疑账准备覆盖率达到134.94%，而2016年底则为130.92%；开泰银行金融集团按巴塞尔协议III原则计算的资本充足率为17.51%，其中一级资本充足率为15.03%。