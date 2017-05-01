巴育总理可为延续国民欢乐推迟电价上调

泰国中华日报5月1日报道 民主党前议员敦促当局重新审视新一轮FIT电价上调决定，认为如果仅从国民幸福快乐考虑，延迟电价调整的效果等同于政府上调公务员薪资待遇的效果。

泰国民主党前议员哇差拉就能源监督管理委员会上调下一轮FIT电价的决定做出驳斥回应，认为，5月份FIT电价上调至每度12.52士丁，居民家用电费将从每度3.38泰铢涨至每度3.5泰铢。

尽管官方就电价调整解释说，燃气价格上涨导致了发电成本增加，因此为了平衡成本支出将上调新一轮电价至每度12.52士丁，但如果从燃气价格上涨的原因来看，导致国内燃气价格上浮来自政府的助力。既然政府能够燃燃气价格上浮，那就有能力让燃油价格下降。因此希望政府重新考量新的FIT电价决定。

而导致电价成本上涨的另一个原因就是国家电力主管部门的决策和管理失误。因为泰国国家电力局向私营企业购买了价格过高的电力，而现在却要把这些成本转嫁到普通民众身上，这样的操作本身就缺乏公平性。因此敦促政府当局重新慎重考量是否能够延迟电价上涨的时间，让国民能够获得多一点的幸福快乐。

他说，政府完全可以参考公务员薪资调整的社会效应。调整公务员薪资让公务员都开心了，那为了国民都开心政府也可以延迟电价上调的时间。