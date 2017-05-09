部长借邮政渠道优势助销地方农场产品

泰国中华日报5月9日报道 泰国商业部部长阿披拉迪女士表示，将和泰国邮政公司讨论开展商业合作的事宜，希望借助后者渠道资源优势帮助销售地方农特产品。据悉泰国邮政除了在全国拥有近1200个直属分支机构和众多业务合作代理外，还开发了自己的网上购物平台。

泰国商业部部长阿披拉迪女士透露称，为了更好的将地方农特产品送到消费者的手中同时拓展更广阔的销售渠道，决定和泰国邮政公司讨论开展“双赢”的商业合作事宜。

她说，牵手泰国邮政公司将能为地方农特产品销售搭建一个高效流通的通路。目前泰国邮政公司分布在全国的直营门店共有1200个，另外还有众多的业务合作代理。更重要的是他们还开发了自己的线上购物平台—www.thailandpostmart.com。这些将能为地方农特产品销售提供非常广阔的平台。

此外，泰国邮政还拥有遍布大街小巷的邮递配送资源优势。有了它们的支持地方农特产品送到消费者手中最后一公里的物流送问题也解决了。相信这将是一个双赢的合作模式。据悉泰国邮政公司仍在不断改善服务体验，一站式服务已经成为其新的服务模式，让来到邮局的每一位客户不需要额外变更场所的情况下实现包括购物、消费、下单、、转账、取货、支付等一条龙式的快捷服务。

如果双方达成合作将会在邮局分布在全国的分支机构内设立地方农特产展品展示柜，售卖的产品将包括，农产品、土特产、社区产品、OTOP产品，当然必要时也可增加杂货店代销商品。