湄南河河道综合治理需花费千亿预算

泰国中华日报5月16日报道 泰国皇家灌溉厅官员表示，正准备向内阁寻求一项总计超过千亿泰铢的湄南河河道综合治理预算。据悉预算将跨越今明两个财年，主要包括了1短期优先项目和2个长期大型项目。

泰国皇家灌溉厅副厅长通贝透露称，目前该厅正在与有关部门汇编整理有关资料并准备向内阁提交一项总计千亿泰铢的湄南河河道灌溉综合治理预算案。作为皇家灌溉厅全国水利灌溉综合治理项目之一的湄南河河道综合治理工程，该厅希望财政能够在今明两年的预算安排中划拨足够的资金给予支持。湄南河河道综合治理项目将重点包括2个大型的长期项目和1个短期紧急的项目。

据悉被皇家灌溉厅纳入内阁申报预算的项目大致包括以下几个，首先是湄南河东岸下游河道综合治理的短期紧急项目，预算需求为15亿泰铢。其次是有两个大型项目组成的湄南河河道综合治理长期项目，一个是全长135公里、投资额700亿泰铢、帕萨至泰国湾的人工引水河道项目，另一个是总投资额350亿泰铢的猜纳人工引水河道项目。

他说，预计项目完成后每分钟睡处理能力将达到大约400立方米。照目前各项工作进度看，部分预算案可能会推迟到明年财年内提交内阁审议。此外，该厅还就4个总投资额近百亿泰铢的河堤建设项目与有关部门展开联合调研，预计结果最快年底前通报。