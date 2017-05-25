中泰铁路合作达重要共识 全长252公里 首段3.5公里9月打桩

【泰国世界日报讯】泰国-中国高铁合作项目联合委员会第18次会议，于昨天（24日）在曼谷香格里拉酒店召开，并取得一定的进展，包括泰中双方几乎就协议全部内容达成共识，目前仅剩下一些小细节有待敲定。预计泰国交通部将在今年6月提交内阁审议通过。

交通部长阿空于会后透露，此次会议就曼谷-呵叻高速铁路施工建设事宜形成总结，该项目高铁全长252.5公里，造价1790亿铢。双方几乎就项目协议全部内容达成共识，目前还剩下技术方面的细节有待敲定，例如技术人员、开支费率等。此次会议达成的共识，多数集中在项目执行层面。

阿空还指出，中方希望泰方能尽快向内阁提交议案，预计交通部会在6月提交。而交通部此前还先后4次向国家环境委员会提交环境影响评估报告（EIA），目前该委员会已经通过曼谷-班帕奇铁路段的环境影响评估报告，而班帕奇-呵叻铁路段的环评报告，还在补充更多资料。

阿空表示，至于3份合约的签署，包括：1、施工细节设计；2、项目设计顾问聘请；3、行车信号和列车系统供应。双方一致同意尽快在今年7月内签署第1份合约，包括首段3.5公里（刚东站-邦阿速）施工建设以及刚东车站附近细节设计，投资金额约为2亿铢。在提交内阁审议并获得通过后，将立即在8月内展开招标，这一切程序都在按照政府制定的计画进行，施工也会在同一时间进行。

他说，第1份合约的签署十分重要，关系到接下来第2段、第3段以及第4段高铁施工细节设计，泰方也会陆续就铁路分段施工展开招标。其中第2段为巴冲-空卡喃吉，长度为11公里；第3段为敬开-呵叻，长度为119公里；第4段为曼谷-敬开，长度为119公里。而泰国铁路局起草的TOR草案，目前已经完成了一部分，主要条件包括施工承包商必须是泰国人，但可以与海外公司合资，相信一定可以在今年内看到高铁投入施工建设。

交通部长透露，首段3.5公里的施工建设将在8月内展开招标，9月打桩。财政部将尽快寻求资金来源，可能会是以财政预算的形式进行，或者是国内贷款。除了施工承包须是泰国人这个条件外，设备也必须进口，例如行车信号系统、列车，可能也会从国外贷款，目前还有时间进行审议和考量。