200辆电动巴士计划仍在推进中

泰国中华日报5月25日报道 曼谷大众客运集团那项耗资十多亿泰铢的总计200辆的电动巴士采购计划仍在推进中，尽管步伐略显迟缓，但强调从未放弃。而电动巴士上路时间最迟在年底。

根据泰国大众客运集团公司内部消息称，该公司电动巴士采购计划仍在持续推进中，目前正在就TOR竞标价格细节进行商讨，如果一起顺利最快在未来1-2个月内在集团官网上发布相关信息。

虽然泰国是日系传统汽车在东南亚的重要制造基地，但在车用电池特别是纯电动汽车电池的制造和科研方面基本是零。也就是如果政府要引进纯电动巴士将基本只能通过全进口，特别是核心的大储量的电池。据悉，全球电动汽车电池发展革新的速度非常快，之前TOR表注的进口电池价格约为500万泰铢，但现在只需要100万泰铢。因此，需要根据上述情况修订新的TOR竞标条款。

泰国交通部副次长兼曼谷大众客运集团公司代理执行长颂萨说，新的电动巴士竞标细则最快在未来1-2个月内通过集团官网发布。按照项目采购和交付计划时间安排，将分为4批，每批50辆。其中首批交货时间在今年12月，第二批则为明年2月，第三批为明年4月以及第四批为明年6月。

据悉，电动巴士引进方向巴育总理和该公司展示的单辆巴士报价为1600-1700万泰铢，该车为底盘高度30厘米、可上下调整10厘米、内设35个座位的车型。该车设计的最高时速为每小时70公里，完全充电需要5小时，可行驶历程为250公里。电池寿命为15年，累计充电次数为6000次。

虽然该车前期的实地测试中并未看到有关负面的报道，但其电池表现能否真正高效的满足曼谷市雨季积水严重、夏天高温炎热以及上下班高峰拥堵的车流的特殊气候情况。