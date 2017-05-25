日媒看中国人“爆买”威力：日本化妆品出口额3年翻番

参考消息网5月25日报道日媒称，有数据表示，2016年日本化妆品的出口额首次超过了进口额。出口额在过去三年内翻番，迅速增长的访日外国游客回国后再次购买日本化妆品的趋势起到了拉动作用。

据《日本经济新闻》网站5月25日报道，日本化妆品出口到亚洲的占比接近9成，资生堂等化妆品厂商也相继提升其在日本国内的生产能力。 由日本国内主要化妆品厂商组成的日本化妆品工业联合会从日本财务省贸易统计中抽取了美容液、香水和洗发露等16类产品的相关数据，并进行了计算。2016年日本化妆品的出口额同比增长28.8%，达到2676亿日元。2014年以后保持了每年同比两位数增长的发展态势，2016年的出口额比2013年的1359亿日元翻了一番。

报道称，自1985年开始有日本化妆品工业联合会统计数据以来，以欧美化妆品为主的进口额一直高于出口额。2016年进口额降低了3.7%，为2292亿日元，首次被出口额反超。

按不同国家和地区的出口目的地来看，面向香港的出口金额最大，占总额的32%，其次是中国大陆（20%）、台湾（13%）、韩国（11%）、新加坡（7%）。由于对香港出口化妆品在关税方面有优惠措施，出口到大陆的产品多经由香港转口。日本化妆品面向亚洲的出口额占总额的88%。

报道称，拉动出口额增长的是迅速增加的访日游客。据日本观光厅统计，约70%的大陆访日游客会在日本购买化妆品。资生堂也表示，约5成的访日大陆游客在回国后也会继续购买日本化妆品。虽然各化妆品公司也在中国生产和销售面向当地的化妆品，但高品质的“Made in Japan”更有吸引力。

中国人大多通过电商购买日本产化妆品。中国的电商购物比日本更加普及，用户也在迅速增加。

资生堂旗下日本产品牌怡丽丝尔（ELIXIR）专卖店（上海）