去年全国办理养老保险关系跨省转移接续200万人次

中新网5月25日电 据人社部网站消息，近年来，中国社保经办服务水平不断提升。2016年全国办理基本养老保险关系跨省转移接续200万人次，较2012年增加85.3万人次，增长74.4%；2012年以来累计办理860万人次，转移资金达到1717亿元。

人社部今日发文称，党的十八大以来，覆盖城乡的社会保障体系建设取得了举世瞩目的杰出成就，社会保险覆盖范围持续扩大，待遇水平稳步提高，基金收支保持基本平衡，管理服务不断加强。

文章主要分为七大部分，分别为社会保险制度建设更加完善、社会保险覆盖范围不断扩大、社会保险基金规模持续扩大、社会保险待遇水平稳步提高、社会保险基金监管不断加强、、社保经办服务水平不断提升、社会保险信息化建设不断推进。

文章称，近年来，中国社保经办服务水平不断提升。2016年全国办理基本养老保险关系跨省转移接续200万人次，较2012年增加85.3万人次，增长74.4%；2012年以来累计办理860万人次，转移资金达到1717亿元。截至2016年末，全国累计办理城乡养老保险制度衔接55万人次，转移资金23.5亿元。2016年全国基本医疗保险关系跨统筹地区转移接续190万人次，比2012年增加100万人次；2012年以来累计转移接续763万人次。

整合政府部门数据资源，推进互联网与社会保险经办深度融合。以开展全民参保计划和全国异地居住人员领取社会保险待遇协助认证、“五证合一”登记制度改革为契机，主动打破目前公共服务部门之间数据不通、信息不畅形成的“信息孤岛”情况，积极推动数据共享和互联互通，推动社保经办业务与“互联网+”技术深度融合，推动服务向移动终端、自助终端延伸。

积极推进标准的制定与宣传贯彻工作，细化服务标准和流程，积极倡导“标准化+”服务。2012年首批颁布2项社会保险国家和行业标准，截至2016年底已颁布17项国家和行业标准。56个市县作为社会保险标准化“先行城市”已启动建设，社保经办服务标准化体系进一步健全。

以经办服务标准化不断推进电子社保示范城市建设工作，探索“综合柜员制”模式，推行网上办事大厅与经办服务大厅一体化、业务财务与档案管理一体化、查询咨询服务多样化。异地领取养老金资格认证工作已全面实现网上协助认证目标，并将认证范围由城镇职工逐步扩展到城乡居民。社会保险业务档案规范化管理成效显著，全国市县两级社保机构规范管理达标率达到93%和86%。

文章称，近年来，以落实“五证合一”商事制度改革为契机，进一步简化和优化了社会保险登记流程，起到了群众少跑腿和减轻经办机构事务性负担的双赢效果。2015年在全国范围内启动全面取消“两定资格审查”，定点医药机构确认由原来的行政部门进行资格审查后再与经办机构签订服务协议的“两步走”转变为仅由经办机构与符合条件的医药机构签订服务协议的“一步走”，提高了管理效率。