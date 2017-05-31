“三支一扶”人员能力提升计划示范培训项目启动

中新网5月31日电 据人社部消息，人社部、财政部日前确定了“三支一扶”人员能力提升专项计划2017年示范培训项目，并联合印发通知，要求各地认真组织开展示范培训活动，切实推进“三支一扶”人员能力提升专项计划深入实施。

《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于印发“三支一扶”人员能力提升专项计划2017年示范培训项目的通知》指出，示范培训项目由各省级人社部门举办，原则上以在岗培训为主，参训名额向辖区内贫困地区、艰苦边远地区和少数民族地区适当倾斜。

《通知》要求，各地要紧紧围绕基层事业发展需要，广泛听取“三支一扶”人员培训需求，科学安排培训计划，精心设计培训课程，增强示范培训的针对性和实效性。要结合当地教育培训资源，创新培训方式，采取专题讲座、交流分享、现场观摩和素质拓展等年轻人喜闻乐见的形式，提升示范培训的效果和质量。

《通知》强调，各地要发挥示范培训项目的带动引领作用，加快构建“三支一扶”人员教育培训体系，完善“三支一扶”人员教育培训制度，不断提高培训工作专业化水平。据了解，全国2017年将通过示范培训项目培训5000人左右，培训经费由高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金按有关规定予以补助。

《通知》要求，各地要严格执行培训经费开支范围和标准，人社部将会同财政部加强对示范培训班举办情况和经费使用的监督检查。