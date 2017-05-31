迎六一青马乐园全国马术趣味推广赛首进沈阳

中新网沈阳5月31日电 六一儿童节将至，以“马背青春，快乐成长”为宗旨的2017青马乐园全国马术趣味推广赛沈阳站比赛在沈阳燕龙爱马马术中心落幕。这是东北地区首次举办全国性的青少年马术趣味赛事。

青马乐园是以青少年为核心的趣味性马术赛事，主办方大陆赛马网去年首次推出该项赛事，受到不少家庭青睐。今年六一儿童节期间，青马乐园将在三城进行比拼，沈阳站是期间赛事的第二站。总决赛将在国家体育场鸟巢上演。

为了迎接六一儿童节，让更多孩子参与到马术活动中，此次沈阳站比赛是全国马术趣味推广赛首次开到大型商场购物中心。不少逛街购物的人都带着孩子加入其中。由于不少孩子第一次接触到马，所以此次比赛以亲子趣味活动为主，路线设计较为简单。

但对第一次接触马匹的孩子来说，不免有些怕。现场三岁的妙妙在爸爸妈妈陪伴下参与比赛，上场前还跃跃欲试，但轮到她时又有些怕了，哭了起来。在父母和工作人员鼓励下，她骑上了马背，绕过了障碍，最终完成了比赛。

“在这么多人的现场，能够战胜害怕，完成比赛，锻炼了孩子的勇气，这也是她儿童节的礼物。”妙妙的妈妈说。

青少年马术运动近年来在中国逐步开展起来。此次活动主办方沈阳燕龙爱马马术中心总经理刘峰说，这是他们首次举办青马乐园的趣味性马术比赛。“马术运动较为小众，在国内普及度不是很高，青马乐园将专业性与趣味性相结合，零基础的孩子都能参与进来，这对马术推广很有帮助。”

10月13至15日将在国际体育场鸟巢举行浪琴表北京国际马术大师赛，青马乐园全国马术趣味推广赛的总决赛也将在鸟巢上演。沈阳燕龙爱马马术中心将成为东北地区首个拥有青马乐园鸟巢总决赛参赛推荐名额的俱乐部，参加此次赛事的孩子和家长将会赢得免费去鸟巢参加总决赛的机会。