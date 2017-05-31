央行承认泰铢近期升值偏快，同时强调握有工具

泰国中华日报5月31日报道 泰国央行就泰铢近期表现承认的确有些偏快，尽管刚刚过去的一周内创出了百分之0.97的涨幅，为东盟国家最高，但同时也强调会利用手中握有的工具确保泰铢总体平稳。

泰国央行金融稳定局副行长湄提指出，在刚刚过去的一周泰铢的确出现了升值偏快的情况。虽然泰铢走强发生在央行货币政策委员会24日的释出会后，但他认为，泰铢近期表现主要来自美元近期走软的事实以及国内经济总体趋好。

他说，在24日货币政策决定释出后仅仅过了2天的时间，泰铢兑美元中间价就快速升值0.97%，该涨幅相比周边国家0.1-0.56%的涨幅也是最高的。但不管怎样，央行将会继续紧盯当前状况。

至于泰铢快速升值的原因，他认为主要来自两方面，首先是，美联储释出温和加息预期的言论后，美元出现了走软，从而推高了泰国在内的东盟国家货币普遍走强。

其次是，泰国国内经济总体表现趋好。官方于近期释出的多项经济数据和指标显示，泰国经济正向着预期的方向发展。货币政策委员会在24日的报告释出会上暗示就当前资本市场表现满意，符合了本地区经济发展的需要。因此下调了对泰铢升值压力的担心。

最后，他也不忘强调称，央行已经准备好动用手中所拥有的工具确保泰铢维持在一个总体平稳的水平。同时缓解外国投资者短期内的投机情绪。央行已经减少了发行1年期以内的短期债券的规模和计划。