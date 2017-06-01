“出海”再提速 携程酒店深度布局澳大利亚市场

中新网6月1日电 近日，携程酒店打造海外酒店生态圈又有新动作，在澳大利亚悉尼举行的推介会圆满落幕。这让携程品牌为更多澳大利亚人所熟知的同时，还吸引了不少本土酒店主动寻求与携程合作，将为中国游客带来更丰富的酒店产品和服务。

据悉，携程集团副总裁及大住宿事业群酒店业务部总经理张嵘、酒店业务部执行副总经理李群，酒店业务部海外西区总经理邵峰以及澳大利亚旅游局官员Trent Banfield、酒店集团代表等出席了本次推介会。

目前，澳大利亚作为深受中国游客欢迎的热门出境游目的地，也是携程酒店重点布局的海外区域。近几年，得益于10年签证等利好因素带动，中国赴澳旅游人数保持较快增长，有望在2017年年底超越新西兰，成为其第一大客源国。

“随着越来越多中国游客赴澳旅行，他们的住店需求日益个性化，期望体验独具特色的住宿环境。同时，很多澳洲本土酒店也希望进一步提升品牌知名度，服务更多中国游客。”张嵘表示，携程将为赴澳的中国游客搭建一座更加便利的桥梁。

事实上，通过此次推介会，不仅展示了携程是中国领先的在线旅游服务商的一面，还彰显了行业内领先的服务优势，这一切都被澳大利亚当地酒店所看重。

在此前合作基础上，携程已先后与众多澳大利亚酒店达成战略合作，新上线数千家酒店。这其中，除了各类型的星级酒店，还引入了度假别墅、度假公寓等，为游客提供更丰富的酒店选择。

值得注意的是，通过与当地知名酒店集团战略合作，其中包括Astra、Aspire、Ulysess等在内，中国游客前往澳大利亚任何一个州去旅行，都能在携程预订到心仪的酒店。

举例来看，获益于联手澳大利亚最美自驾公路——大洋路上最大规模的酒店管理公司Great Ocean Road Holidays，携程新推数百家森林、海景别墅，将让赴澳自驾游客享受更好的住宿体验。

在张嵘看来，继与泰国最大的酒店集团盛泰澜Centara开启全面战略合作以后，本次推介会释放了携程酒店全面发力澳大利亚市场的信号，“出海”步伐不断加快。据了解，携程将打造更多面向澳大利亚市场的“酒+X”产品，给到消费者更全的产品和信息。

另外，在携程国际化战略持续推进的背景下，继泰国、澳大利亚之后，携程酒店也圈定了日本、新加坡、印尼、越南等重点区域。未来，将有更多合作逐步揭开神秘面纱。