泰5月份通胀率出现年内首降为100.64

泰国中华日报6月1日报道 泰国官方1日公布的5月份通胀率数据显示为100.64，同比下滑0.04%。干旱恢复后食品价格出现了回调。

泰国商业部商贸政策和战略办公室副主任素拉蓬1日公布的泰国5月份全国通胀率数据报告显示为100.64，同比下滑0.04%。这是自去年3月份以来通胀增长首次出现下滑，当时通胀同比下滑0.46%。他说，通胀率下滑很大程度受到干旱后食品价格出现了回调，特别是蔬菜和瓜果。

但浮动电价上调以及开学季推高的学习用品价格上涨还是让5月份通胀率相比4月份上涨了0.15%。至此，前5个月泰国平均通胀率上涨0.81%。就目前形势看，通胀率将随着燃油价格以及家庭购买力提升而上升。

他说，5月通胀创新近14个月以来的首次下滑，很大原因来自干旱前后食品价格的上下波动。干旱时部分食品价格出现了暴涨的情况，而干旱恢复后，之前暴涨的食品价格出现了回调。因此，通胀年内出现的首次下滑并不需要特别关注。

就目前趋势看6月份通胀率将会重新恢复上扬，因为目前得到汇报称，多地出现了水灾预警，可能推高农产品价格上扬。而主要通胀指标增长也显示出经济增长的活跃性，以及家庭可支配收入的增加都将会提振通胀上扬。

另外，还将在下月的6月份通胀率释出会上发布全年通胀率更新报告。