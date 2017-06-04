智能空调机：泰国未来的技术发展趋势

泰国中华日报综合报道 对泰国的空调机生产和出口分析后发现，泰国是仅次于中国的世界第二大空调机生产和出口国，在全世界空调机出口总额中占有约22.2%的比重，源于泰国是世界上著名空调机品牌尤其是在空调机质量和技术先进性方面闻名遐迩的日本产空调机的生产基地，使泰国能够生产和出口大量的智能空调机。

开泰研究中心的分析结果显示，2016年泰国智能空调机出口额占泰国空调机出口总额的57.7%，且2013-2016年期间的年均出口增长率高达22.1%，比竞争对手中国的智能空调机出口增长率高出约2倍，而中国智能空调机在中国空调出口总额中占有40%的比重。这是因为在世界空调机市场上，中国品牌仍属于新品牌，在某些市场尤其是发达国家市场上，虽然中国制造商拥有生产智能空调机的技术且能够生产出技术可与其他著名品牌如日本品牌相媲美的空调机，但是还难以与其他国家空调机品牌相竞争。由此可见，泰国不仅具生产智能空调机的能力，而且在世界市场上还具较强的智能空调机出口竞争能力。

开泰研究中心认为，今后世界智能空调机市场可望持续增长，源于以下两个推动因素：1.发达国家市场智能空调机的消费需求仍将持续增长，随着全球许多国家尤其是欧洲发达国家和美国市场掀起节能环保热潮，具备变频技术的智能空调机日益为上述市场的消费者所青睐，因为智能空调机可以比普通标准技术的空调机节能约30%，加上目前发达国家市场具变频技术的智能空调机的普及率还不太高，使今后发达国家市场智能空调机的需求可望大幅增长。

2．智能空调机消费扩展至发展中国家市场的部分消费者，源于世界著名的空调机制造商加紧开发空调机技术，以抢占市场份额和成为空调机技术的领先者，因此将具备变频技术的智能空调机进行市场营销，以展示其技术先进性，市场竞争加剧导致智能空调机价格降至部分消费者尤其是发展中国家市场的中高端消费者可以消费的水平，预测虽然空调机的平均价格趋向下降，但是空调机的市场总值可望继续增长。

开泰研究中心认为，在短期至中期内（2017-2022年）泰国的智能空调机出口额可望持续增长，且将在4-5年内超过中国。预计2017年泰国智能空调机出口额可达21.72-21.94亿美元，同比增长23.9-25.1%，占泰国空调机出口总额的62%以上。预测今后3年（2018-2020年）泰国智能空调机的出口年均增长率可望超过20%，并继续在世界市场上保持着竞争能力，因为拥有齐全的基本面因素，有利于一流空调机制造商继续在泰国扩大投资生产智能空调机，尤其是拥有稳固的空调机生产供应链基本面因素，可满足未来增加的生产和出口需求。